В Минобороны России насчитали более 100 выпущенных по Сирии ракет

"По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции и было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", - говорится в сообщении военного ведомства, передает "Интерфакс".
"Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф", - уточнили в министерстве.
"Сирийская система ПВО вела противовоздушный бой. Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса "воздух-земля" были сбиты на подлете к целям", - сообщили в Минобороны.
"Российские подразделения ПВО на территории Сирийской Арабской Республики для отражения ракетного удара не применялись", - говорится в сообщении военного ведомства.
Официально сообщалось, что два дивизиона системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф" прикрывают российские базы в Хмеймиме и Тартусе в Сирии.
Также сообщалось, что российские объекты в Сирии прикрыты зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1".