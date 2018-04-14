суббота, 14 апреля 2018 г.
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В Минобороны России насчитали более 100 выпущенных по Сирии ракет

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Ракеты, выпущенные сирийскими системами ПВО, в небе над Дамаском.

ФОТО: Interfax/SCANPIX.

"По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции и было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", - говорится в сообщении военного ведомства, передает "Интерфакс".

"Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф", - уточнили в министерстве.

"Сирийская система ПВО вела противовоздушный бой. Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса "воздух-земля" были сбиты на подлете к целям", - сообщили в Минобороны.

"Российские подразделения ПВО на территории Сирийской Арабской Республики для отражения ракетного удара не применялись", - говорится в сообщении военного ведомства.

Официально сообщалось, что два дивизиона системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф" прикрывают российские базы в Хмеймиме и Тартусе в Сирии.

Также сообщалось, что российские объекты в Сирии прикрыты зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1".

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