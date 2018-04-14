Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофы в Сирии

"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", - говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой Кремля.

"Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников", - заявил президент РФ.

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении.

"Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", - сказал Путин.

Как отмечается в заявлении, "14 апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики". "Без санкции Совета Безопасности ООН, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", - говорится в заявлении.

"Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу "Шайрат", в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения - на этот раз в Думе, пригороде Дамаска, - сказал Путин. - Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки".

"Организация по запрещению химического оружия направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств, - говорится в заявлении. - Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования".

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ходе ночной операции США и их союзники выпустили по целям на территории Сирии более 100 ракет, большинство из которых удалось перехватить.