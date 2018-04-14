В Таллиннском ботаническом саду будут представлены экзотические растения
14 апреля 2018 г., 11:30
В субботу в Таллиннском ботаническом саду открывается выставка домашних растений.
На выставке будут представлены и привычные виды, доступные для разведения начинающим растениеводам, и экзотические растения.
15 апреля в 12 часов и 21 апреля в 12 часов будут проводиться экскурсии по миру этих растений на русском языке. Там можно будет получить и советы по выращиванию растений дома.
Выставка будет работать до 22 апреля.