В Таллиннском ботаническом саду будут представлены экзотические растения

На выставке будут представлены и привычные виды, доступные для разведения начинающим растениеводам, и экзотические растения.

15 апреля в 12 часов и 21 апреля в 12 часов будут проводиться экскурсии по миру этих растений на русском языке. Там можно будет получить и советы по выращиванию растений дома.