суббота, 14 апреля 2018 г.
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В Таллиннском ботаническом саду будут представлены экзотические растения

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Таллиннский ботанический сад приглашает на первую выставку года.

ФОТО: Таллиннский ботанический сад

В субботу в Таллиннском ботаническом саду открывается выставка домашних растений.

На выставке будут представлены и привычные виды, доступные для разведения начинающим растениеводам, и экзотические растения. 

15 апреля в 12 часов и 21 апреля в 12 часов будут проводиться экскурсии по миру этих растений на русском языке. Там можно будет получить и советы по выращиванию растений дома.

Выставка будет работать до 22 апреля.

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