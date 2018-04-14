Галерея: сдержанная классика в панельном доме
14 апреля 2018 г., 17:30
Мы неоднократно подвергали сомнению уместность ламбрекенов и мебели с гнутыми ножками в квартирах, расположенных в панельных домах советского времени. Но бывают приятные исключения. Например, вот эта трехкомнатная квартира в девятиэтажке на столичной улице Кирси.
Здесь все со вкусом, все умеренно и сдержанно. Наверное, поэтому хочется не только рассматривать фотографии, но и посмотреть, так ли уютна и симпатична эта квартира в реальности.
Площадь - 69,8 квадратных метров, второй этаж, балкон, хороший ремонт. Натуральный паркет, высококачественная сантехника.
Квартира продается с мебелью, техникой и декором, за исключением телевизора, комода и мебели в детской. Очень интересное предложение.
Подробности и другие фотографии - ЗДЕСЬ.