суббота, 14 апреля 2018 г.
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Галерея: сдержанная классика в панельном доме

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Мы неоднократно подвергали сомнению уместность ламбрекенов и мебели с гнутыми ножками в квартирах, расположенных в панельных домах советского времени. Но бывают приятные исключения. Например, вот эта трехкомнатная квартира в девятиэтажке на столичной улице Кирси.

Здесь все со вкусом, все умеренно и сдержанно. Наверное, поэтому хочется не только рассматривать фотографии, но и посмотреть, так ли уютна и симпатична эта квартира в реальности.

Площадь - 69,8 квадратных метров, второй этаж, балкон, хороший ремонт. Натуральный паркет, высококачественная сантехника.

Квартира продается с мебелью, техникой и декором, за исключением телевизора, комода и мебели в детской. Очень интересное предложение. 

Подробности и другие фотографии - ЗДЕСЬ.

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