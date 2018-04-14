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Мэй: удар по Сирии это предостережение для других стран от применения химоружия

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Тереза Мэй.

ФОТО: PETER NICHOLLS/Press Association Images

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в субботу заявила, что ракетные удары по Сирии со стороны США, Британии и Франции были успешными и направлены против безнаказанного использования химоружия, сообщает "Интерфакс".

"Эти удары были направлены на то, чтобы прекратить варварское использование химического оружия в Сирии и за ее пределами. Это также является напоминанием для всех, кто считает, что вправе безнаказанно применять химоружие ", - сказала Мэй, выступая на пресс-конференции.

По словам Мэй, "британское правительство уверено в успехе" осуществленных ударов по сирийской территории.

"Мы бы предпочли альтернативный вариант действий, но в данном случае это было невозможно. Мы не можем допустить, чтобы применение химоружия стало нормой - в Сирии, в Британии или где бы то ни было", - подчеркнула глава британского правительства.

"Использование химоружия, произошедшее за последние недели прямо на улице в Великобритании (в Солсбери), как раз и является примером несогласия с этими нормами (о недопущении применения химоружия)", - добавила Мэй.

При этом глава британского правительства назвала удары по Сирии "правильным и законным" шагом, несмотря на то, что такое решение было принято Лондоном без консультаций с парламентом страны.

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