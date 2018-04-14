суббота, 14 апреля 2018 г.
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Шокирующие детали трагедии в Кемерово: двери запасного выхода из кинозала стянули тросом

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Пожар в Кемерово.

ФОТО: Handout/Reuters/Scanpix

Двери запасного выхода из кинозала в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово стянули тросом. Это помешало эвакуации, в зале погибли десятки людей, передает Newsru.com со ссылкой на Следственный комитет.

В субботнем заявлении СК сказано, что специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга завершили работу на месте пожара в кемеровском ТРЦ и приступили к исследованию полученных материалов в специальных лабораториях.

Установлены два важных обстоятельства

Во-первых, "ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком". Решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым, принял один из погибших, обладавший навыками противопожарной подготовки.

Во-вторых, следствием установлены "высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". Их имена и должности не названы.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту пожара и гибели людей расследуется несколько уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек, в том числе пожарный Сергей Генин, участвовавший в тушении.

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