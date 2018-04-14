Шокирующие детали трагедии в Кемерово: двери запасного выхода из кинозала стянули тросом

Двери запасного выхода из кинозала в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово стянули тросом. Это помешало эвакуации, в зале погибли десятки людей, передает Newsru.com со ссылкой на Следственный комитет.
В субботнем заявлении СК сказано, что специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга завершили работу на месте пожара в кемеровском ТРЦ и приступили к исследованию полученных материалов в специальных лабораториях.
Установлены два важных обстоятельства
Во-первых, "ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком". Решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым, принял один из погибших, обладавший навыками противопожарной подготовки.
Во-вторых, следствием установлены "высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". Их имена и должности не названы.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту пожара и гибели людей расследуется несколько уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек, в том числе пожарный Сергей Генин, участвовавший в тушении.