Документ размещен на сайте МИД (PDF). В конце доклада приводятся фото жертв атаки, в том числе детей (строго 18+). Химатаку в Думе союзники во главе с США назвали причиной ракетного удара по Сирии. Президент России Владимир Путин, комментируя атаку, заявил, что основанием для нее стала "инсценировка".

В докладе французских спецслужб никаких оговорок вроде слова "предполагаемая" нет. События 7 числа в Думе описываются на пяти с половиной страницах. В первом же предложении сказано: "Несколько смертельных химических атак произошли в городе Дума в ближе к полудню в субботу, 7 апреля 2018 года, и мы с высокой степенью уверенности предполагаем, что их осуществил сирийский режим".

В докладе также подчеркивается, что "сирийский режим сохранял с 2013 года подпольную химическую программу". Официально все запасы химоружия были в Сирии в тот момент уничтожены, что преподносилось как большой успех международного сообщества.

"Надежные разведданные указывают, что сирийские военачальники координировали то, что представляется использованием химического оружия, содержащего хлор в Думе 7 апреля 2018 года", - утверждается в докладе.

Ссылаясь на данные от неправительственных медицинских организаций Syrian American Medical Society и Union of Medical Care and Relief Organizations, составители доклада указывают на "массивный наплыв численностью минимум в сотню человек пациентов с проявлениями симптомов поражения химическими веществами в медицинские центры Восточной Гуты" вечером 7 апреля.

По мнению французских спецслужб, сирийские войска сознательно использовали химическое оружие при наступлении на Гуту, чтобы добиться тактических и стратегических успехов.

"С тактической точки зрения подобные боеприпасы позволяют выбить с позиций бойцов противника, укрывающихся в жилых домах... Со стратегической точки зрения, использование химического оружия, в частности хлора, фиксируемое с начала 2018 года в Восточной Гуте направлено в числе прочего на то, чтобы наказать гражданское население, присутствующее в районах, удерживаемых противостоящими режиму бойцами".

В документе подчеркивается, что среди открытой информации пока нет химических образцов, проанализированных в лабораториях. На основании доступных данных Франция утверждает: "вне всякого сомнения, 7 апреля 2018 года в Думе была проведена химическая атака против гражданского населения... не существует иного вероятного сценария, кроме как действий сирийских вооруженных сил в рамках общего наступления на анклав в Восточной Гуте".

Заключает документ страница, на которой приводятся три фотографии с изображениями детских лиц со следами поражения химическим отравляющим веществом. Кадры, как указано, "взяты на месте событий из одного источника 7 апреля 2018 года, а также опубликованы в интернете".