Сарапуу: ожидаю от Каллас услышать, какой будет налоговая политика по-реформистски

По словам Сарапуу, если проанализировать, то желание Каллас - это продолжение прежнего политического стиля реформистов, который привел Эстонию к тому, что регионы вымирают, а услуги стали недоступными для многих жителей небольших городов и поселков.

"Однообразная налоговая система и снижение подоходного налога на 1% оставит больше денег тем, кто и так зарабатывает достаточно много. Но при этом это сократит доходы государства, которые напрямую можно использовать для регионального развития, системы здравоохраниения и многого другого», - сказала Сарапуу.

Политик добавила также, что идея Каллас отдать медицинское страхование на откуп частным фирмам - это ничто иное как желание поощрять богатых и наказывать бедных. «Это то, к чему реформисты всегда стремились и осуществляли находясь у власти»,- отметила Сарапуу.

По словам члена финансовой комиссии, назначение Каллас на пост руководителя Партии реформ также заставляет задуматься над тем, что сделают реформисты с не облагаемым налогом минимумом в 500 евро, которое успешно запустило нынешнее правительство с начала года.

«Это радует, что Каллас считает рост не облагаемого минимума необходимым шагом и считает, что сумма 500 евро должна быть свободной от налога для всех. Но тогда возникает вопрос, где взять на это деньги? Ханно Певкур предлагал повысить для этого налог с оборота, но ведь это приведет к подорожанию всех товаров и услуг! С этим нельзя соглашаться!»,- сказала Сарапуу.