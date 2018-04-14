Сарапуу: ожидаю от Каллас услышать, какой будет налоговая политика по-реформистски

По словам члена финансовой комиссии Рийгикогу, центристки Керсти Сарапуу главное политическое заявление от Каи Каллас должно касаться налоговой политики. Снижением подоходного налога Партия реформ только продолжит политику несправедливости, которая, в том числе, ухудшит доступность услуг.
По словам Сарапуу, если проанализировать, то желание Каллас - это продолжение прежнего политического стиля реформистов, который привел Эстонию к тому, что регионы вымирают, а услуги стали недоступными для многих жителей небольших городов и поселков.
"Однообразная налоговая система и снижение подоходного налога на 1% оставит больше денег тем, кто и так зарабатывает достаточно много. Но при этом это сократит доходы государства, которые напрямую можно использовать для регионального развития, системы здравоохраниения и многого другого», - сказала Сарапуу.
Политик добавила также, что идея Каллас отдать медицинское страхование на откуп частным фирмам - это ничто иное как желание поощрять богатых и наказывать бедных. «Это то, к чему реформисты всегда стремились и осуществляли находясь у власти»,- отметила Сарапуу.
По словам члена финансовой комиссии, назначение Каллас на пост руководителя Партии реформ также заставляет задуматься над тем, что сделают реформисты с не облагаемым налогом минимумом в 500 евро, которое успешно запустило нынешнее правительство с начала года.
«Это радует, что Каллас считает рост не облагаемого минимума необходимым шагом и считает, что сумма 500 евро должна быть свободной от налога для всех. Но тогда возникает вопрос, где взять на это деньги? Ханно Певкур предлагал повысить для этого налог с оборота, но ведь это приведет к подорожанию всех товаров и услуг! С этим нельзя соглашаться!»,- сказала Сарапуу.
Центристка добавила также, что необходимо продолжит нынешний политический курс направленный на то, чтобы улучшить положение тех, кто зарабатывает ниже средней зарплаты, так как именно такой подход является импульсом для экономического роста. «Если мы хотим сделать налоговую систему проще и справедливей, то необходимо реализовать идею центристов о классическом прогрессивном налоге. Пришло время внедрить в Эстонии по-европейски справедливую налоговую систему!»,- сказала Сарапуу.