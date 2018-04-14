Случайная прохожая спасла собаку из ледяного плена

По всей Эстонии действует запрет выходить на лед, но поскольку собаки читать не умеют, владельцы должны получше за ними приглядывать, считает жительница Тюри Мадле Серглов, которая вчера, в пятницу 13-го, спасла в Тюри напоминающую золотого ретривера собаку.

Место происшествия. ФОТО: Erakogu

Она пояснила, что гуляла со своей собакой у озера, когда заметила между ледяных глыб большую светлую собаку.

Не было сомнений, что животное попало в беду, поэтому женщина быстро набрала 112 и, к счастью, спасательная бригада из Тюри за несколько минут добралась до места происшествия и помогла собаке вернуться на берег. «Оперативные и замечательные мальчики. Хвалю!» — сказала Серглов.

По словам Серглов, когда собака оказалась на берегу, то спокойно и степенно подошла к ней и ее собаке, обнюхала их, а потом затрусила по улице. «Надеюсь, в сторону дома», — сказала она.

Серглов напоминает людям, что в это время года необходимо пристально следить за свими питомцами, иначе член семьи может не вернуться домой.

Дежурный пресс-секретарь Ляэнаского спасательного центра Кристи Кайс сказала, что спасатели получили вызов 13 апреля в 17.08, по словам звонившего, большая собака провалилась под лед искусственного озера в Тюри и не могла выбраться самостоятельно.