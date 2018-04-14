Ушел из жизни легендарный кинорежиссер

Форман известен такими фильмами как «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта», «Призрак Гойи».

За свою карьеру дважды становился обладателем премии «Оскар» за лучшую режиссуру (в 1975 и 1984 годах), трижды удостаивался «Золотого глобуса».