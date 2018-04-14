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Ушел из жизни легендарный кинорежиссер

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Милош Форман в 1985 году.

ФОТО: Rights Managed/Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Американский кинорежиссер Милош Форман умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Hollywood Reporter. Причина смерти не уточняется.

Форман известен такими фильмами как «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта», «Призрак Гойи».

За свою карьеру дважды становился обладателем премии «Оскар» за лучшую режиссуру (в 1975 и 1984 годах), трижды удостаивался «Золотого глобуса».

Форман родился в 1932 году в Чехословакии, известность как режиссер получил в начале 1960-х, в 1968 году уехал в США.

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