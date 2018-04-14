МИД Эстонии: ракетный удар в Сирии был уместным ответом

"Организованная США, Великобританией и Францией сегодняшняя акция - это уместный ответ на неоднократное применение химического оружия сирийским режимом, -написало в субботу МИД Эстонии в Твиттере. - Международное сообщество должно быть привержено намерению прекратить использование подобного оружия и проявлять в этом единодушие".

США, Великобритания и Франция нанесли в субботу ракетный удар по целям в Сирии. Взрывы произошли в Дамаске и его окрестностях, По сообщению местного телевидения, Сирия противовоздушные силы Сирии ответили на ракетный обстрел.

Ракетные удары продолжались около часа, использовано было вдвое больше оружие, чем в прошлом году, когда по военной базе Шейрата было выпущено 59 крылатых ракет типа Tomahawk.