суббота, 14 апреля 2018 г.
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Трамп похвалил армию и союзников за безупречно исполненный удар по Сирии

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Дональд Трамп.

ФОТО: Pablo Martinez Monsivais/AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп прокомментировал атаку по объектам в Сирии: "Безупречно исполненный удар прошлой ночью... Миссия выполнена!", передает Newsru.com.

Глава Белого дома использовал для комментариев свой аккаунт в Twitter. Он поблагодарил Францию и Великобританию "за их мудрость и силу их отличных Вооруженных сил". "Лучшего результата нельзя себе представить", - подчеркнул Трамп.

Президент также выразил гордость и за американских военных и посулил, что после выделения дополнительных "миллиардов долларов утвержденных ассигнований" США получат лучшую армию в истории государства. "Ничего и никого даже близко не будет", - заявил Трамп.

В ночь на субботу Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Он выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, "наиболее ответственными" за поддержку режима Асада. Вместе с США удары наносили Великобритания и Франция. По официальным данным Пентагона, были поражены три объекта, которые военные посчитали связанными с сирийской программой создания химического оружия. Это командный пункт, склады, а также научно-исследовательский институт.

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