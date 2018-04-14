суббота, 14 апреля 2018 г.
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  • Галерея и прямой эфир: Партия реформ выбирает нового председателя и членов правления

Галерея и прямой эфир: Партия реформ выбирает нового председателя и членов правления

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В субботу, 14 апреля, в Таллинне проходит съезд Партии реформ, на котором выберут нового председателя партии и членов правления. На место главы партии представлен один кандидат - Кая Каллас. Эстафетную палочку ей передаст Ханно Певкур.

Выборы членов правления обещают быть захватывающими - на 16 мест претендует 26 членов партии. В числе претендентов - Арто Аас, Йоко Алендер, Юри Йаансон, Урмас Клаас, Эерик-Нийлес Кросс, Урмас Круузе, Марис Лаури, Юрген Лиги, Кристен Михал, Урмас Паэт, Калле Паллинг, Кейт Пентус-Розиманнус, Ханно Певкур, Таави Рыйвас, Имре Соояэр, Анне Суллинг, Айвар Сыэрд, Урве Тийдус, Мадис Тимпсон, Марис Тоомел, Март Вырклав.

Кандидаты северного региона - Александр Холст и Лайне Рандъярв, южного - Андрус Сеэме и Майдо Руузманн, западного - Яанус Ратас.

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