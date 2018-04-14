"Тотальный диктант" в Таллинне: быть грамотным - важно

Сегодня более 126 тысяч человек в тысяче городов приняли участие в Тотальном диктанте. Не стал отставать и Таллинн, жители которого и ранее показывали хорошие результаты: в 2017 году у нас было полсотни пятёрок и почти три тысячи участников. В этом году количество зарегистрировавшихся не увеличилось, однако все три площадки были заполнены почти полностью.

Те же, у кого не получилось поучаствовать в акции вживую, могли проверить свои знания онлайн. Трансляции велись напрямую с площадок диктанта и были доступны посетителям официального сайта согласно трём различным часовым поясам. Последняя, в 14:00 по Москве, шла сразу из трёх городов, в числе которых оказался и Таллинн. Специальный алгоритм сайта помогал сразу проверить ошибки в тексте.

В этом году автором текста стала Гузель Яхина, автор книги “Зулейха открывает глаза”; она же и читала его в самом первом городе "Тотального диктанта" — Владивостоке.

Примечательно, что даже “диктаторы” (кроме, разумеется, автора текста) увидели его только в последний момент. Дмитрий Билан, ранее уже имевший опыт чтения диктанта, заявил на пресс-конференции, что сейчас не тот мир, в котором возможно быть грамотным, а Тотальный диктант является своего рода перекличкой народов.

Опрос писавших диктант показал, что примерно две трети людей уже принимали участие в акции в прошлом году, но своими результатами не остался доволен почти никто. “Вот так живёшь и думаешь, что грамотный, а потом получаешь тройку или четвёрку за диктант. А я бывший учитель по русскому языку!” — рассказывает постоянная участница проекта.

Что удивительно, примерно половина посетивших мероприятие младше восемнадцати лет. Многие пришли вместе с учителями и носят эмблемы собственной школы.

Всяческую помощь участникам оказывали волонтёры в приметных красных майках с символикой "Тотального диктанта" — тоже преимущественно школьники. Они выдавали всем зарегистрировавшимся бланк для написания диктанта с твёрдой основой для удобства письма, ручку и значок, который полагалось прикрепить на одежду.

Кроме всего прочего, в этом году вновь была возможность дополнительно подготовиться к диктанту: лектор Таллинского университета Наталья Чуйкина провела три дополнительных занятия, каждый по полтора часа. С каждым годом на них приходит всё больше людей, и в этот раз подготовительные курсы посещали почти две сотни человек.

Помимо "Тотального диктанта" был проведён тест TruD, призванный проверить знания людей, для которых русский язык является иностранным.