Картина дня: авиаудары по Сирии, крушение цен на заправке Neste и Тотальный диктант

Портал Rus.Postimees знакомит с основными событиями субботы.
США и союзники нанесли авиаудар по Сирии
США, Франция и Великобритания в ночь на субботу нанесли совместный военный удар по целям в Сирии, чтобы наказать режим президента Башара Асада за предполагаемую химическую атаку и предупредить ее повторение в будущем, сообщил Дональд Трамп из Белого Дома, пишет Postimees. Читайте далее...
Сирийские военные рассказали о сбитых ракетах США и их союзников
Сирийским военным удалось сбить большое количество запущенных по их стране ракет, сообщают в субботу официальные сирийские СМИ. Точные данные в сообщениях не приводятся. Читайте далее...
Фото: пятница 13 закончилась для председателя IRL аварией
Вчера вечером после двух напряженных дней обсуждения госбюджета возвращавшийся с мызы Сагади домой председатель IRL Хелир-Вальдор Сеэдер попал в аварию. Читайте далее...
В Ляэне-Вирумаа под колесами поезда погиб мужчина
В Ляэне-Вирумаа ночью в 2:25 произошла трагедия, в которой погиб попавший под колеса поезда 47-летний мужчина. Читайте далее...
Мечты сбываются? Цены на топливо на заправках Neste упали до рекордно низкой отметки
Приехавшие в субботу на заправку Neste водители были очень сильно удивлены, когда увидели, что цены на топливо упали на один евро. Читайте далее...
Шокирующие детали трагедии в Кемерово: двери запасного выхода из кинозала стянули тросом
Двери запасного выхода из кинозала в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово стянули тросом. Это помешало эвакуации, в зале погибли десятки людей, передает Newsru.com со ссылкой на Следственный комитет. Читайте далее...
Ушел из жизни легендарный кинорежиссер
Американский кинорежиссер Милош Форман умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Hollywood Reporter. Причина смерти не уточняется. Читайте далее...
Галерея и прямой эфир: Партия реформ выбирает нового председателя и членов правления
В субботу, 14 апреля, в Таллинне проходит съезд Партии реформ, на котором выберут нового председателя партии и членов правления. На место главы партии представлен один кандидат - Кая Каллас. Эстафетную палочку ей передаст Ханно Певкур. Читайте далее...
В каких городах Эстонии рынки недвижимости впали в летаргический сон?
В целом ряде уездных центров Эстонии рынок недвижимости, по сути дела, отсутствует, поскольку за месяц в них заключаются лишь единичные сделки, говорит исполнительный директор Pindi Kinnisvara Элари Удам. Читайте далее...
Тотальный диктант в Таллинне: быть грамотным - важно
В Таллине прошёл Тотальный диктант, на который предварительно зарегистрировались 2500 человек. Текст читали певец Дмитрий Билан, актёр Виктор Сухоруков и филолог Таллинского университета Наталья Чуйкина. Читайте далее...
Галерея: в многоквартирном доме случился пожар
Сегодня в 13.54 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Койги, в волости Ярва уезда Ярвамаа, загорелся многоквартирный дом, передает Järva Teataja. Читайте далее...