Картина дня: авиаудары по Сирии, крушение цен на заправке Neste и Тотальный диктант

США и союзники нанесли авиаудар по Сирии

США, Франция и Великобритания в ночь на субботу нанесли совместный военный удар по целям в Сирии, чтобы наказать режим президента Башара Асада за предполагаемую химическую атаку и предупредить ее повторение в будущем, сообщил Дональд Трамп из Белого Дома, пишет Postimees. Читайте далее...

Сирийские военные рассказали о сбитых ракетах США и их союзников

Сирийским военным удалось сбить большое количество запущенных по их стране ракет, сообщают в субботу официальные сирийские СМИ. Точные данные в сообщениях не приводятся. Читайте далее...

Фото: пятница 13 закончилась для председателя IRL аварией

Вчера вечером после двух напряженных дней обсуждения госбюджета возвращавшийся с мызы Сагади домой председатель IRL Хелир-Вальдор Сеэдер попал в аварию. Читайте далее...

В Ляэне-Вирумаа под колесами поезда погиб мужчина

В Ляэне-Вирумаа ночью в 2:25 произошла трагедия, в которой погиб попавший под колеса поезда 47-летний мужчина. Читайте далее...

Мечты сбываются? Цены на топливо на заправках Neste упали до рекордно низкой отметки

Приехавшие в субботу на заправку Neste водители были очень сильно удивлены, когда увидели, что цены на топливо упали на один евро. Читайте далее...

Шокирующие детали трагедии в Кемерово: двери запасного выхода из кинозала стянули тросом

Двери запасного выхода из кинозала в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово стянули тросом. Это помешало эвакуации, в зале погибли десятки людей, передает Newsru.com со ссылкой на Следственный комитет. Читайте далее...

Ушел из жизни легендарный кинорежиссер

Американский кинорежиссер Милош Форман умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Hollywood Reporter. Причина смерти не уточняется. Читайте далее...

Галерея и прямой эфир: Партия реформ выбирает нового председателя и членов правления

В субботу, 14 апреля, в Таллинне проходит съезд Партии реформ, на котором выберут нового председателя партии и членов правления. На место главы партии представлен один кандидат - Кая Каллас. Эстафетную палочку ей передаст Ханно Певкур. Читайте далее...

В каких городах Эстонии рынки недвижимости впали в летаргический сон?

В целом ряде уездных центров Эстонии рынок недвижимости, по сути дела, отсутствует, поскольку за месяц в них заключаются лишь единичные сделки, говорит исполнительный директор Pindi Kinnisvara Элари Удам. Читайте далее...

Тотальный диктант в Таллинне: быть грамотным - важно

В Таллине прошёл Тотальный диктант, на который предварительно зарегистрировались 2500 человек. Текст читали певец Дмитрий Билан, актёр Виктор Сухоруков и филолог Таллинского университета Наталья Чуйкина. Читайте далее...

Галерея: в многоквартирном доме случился пожар