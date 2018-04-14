Галерея: эстонские ученые устроили акцию протеста
14 апреля 2018 г., 17:22
Сегодня эстонские ученые устроили демонстрацию на Тоомпеа возле Рийгикогу, чтобы обратить внимание общественности на необходимость финансирования науки и напомнить правительству об обещании выделять на нее 1% ВВП.
На демонстрации выступила министр образования и науки Майлис Репс, профессор Института химии и биофизики Анне Кахру, представитель Таллиннского университета Лийзи Кеэдус, профессор Таллиннского университета Даниэль Монтичелли, директор Международного исследовательского центра Свен Сакков и член совета Тартуского университета Антс Нымпер.