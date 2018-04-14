«Праздник удался! В Таллинне все залы, где проходил диктант – в Таллинском университете, Центре русской культуры и концертном доме Alexela – были заполнены. Звездных «диктаторов», актера Виктора Сухорукова и исполнителя Диму Билана, участники акции встретили с большой радостью и проводили бурными аплодисментами. В аудитории ТЛУ, где мне довелось написать текст под диктовку лектора Наталии Чуйкиной, участники, кажется, тоже остались довольны», - отметил председатель Таллиннского горсобрания, глава городского оргкомитета акции Михаил Кылварт.

Проверять работы Филологи начнут в воскресенье. С результатами можно будет ознакомиться на официальном сайте акции – totaldict.ru. 28 апреля в 11:00 в Центре русской культуры пройдет работа над ошибками. С отличниками организаторы свяжутся отдельно.

В этом году Тотальный диктант прошел в 1021 городе, в 76 странах. Известных «диктаторов» приняли многие города. Дмитрий Харатьян, который в прошлом году провел диктант в Таллинне, в этот раз радовал жителей российского Красногорска.В Страсбурге в библиотеке Национального университета текст прочла хореограф Алла Духова. В Русском доме в Берлине участники встретились с актёром Вениамином Смеховым. Ещё один немецкий город, Франкфурт-на-Майне, познакомил участников с писателем Андреем Усачёвым, автором Тотального диктанта — 2016. В Манчестере диктовал племянник Бориса Пастернака Николас Пастернак-Слейтер.

В Санк-Петербурге диктант читали певица Светлана Сурганова, актриса Светлана Крючкова, артист Михаил Боярский с супругой актрисой Ларисой Луппиан, музыкант Максим Леонидов и писатель, автор Тотального диктанта — 2015, Евгений Водолазкин.

В Москве участники диктанта встретились с актёром Сергеем Безруковым, телеведущей Софико Шеварнадзе, журналистом, телеведущим, писателем Владимиром Познером, художественным руководителем Большого Московского цирка и дрессировщиком Аскольдом Запашным, актёром Антоном Макарским и др.