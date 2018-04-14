Кая Каллас: у партии никогда не было таких больших долгов

"Перед нами стоит четкий выбор - мы можем склониться в сторону прошлого, а можем идти к будущему с независимой экономикой. Для меня здесь вопроса нет - мы должны продолжать строительство сильной и "умной" Эстонии", - сказала Каллас в своей речи.

"Таких больших долгов у партии никогда не было, также нам нужны деньги на избирательную кампанию. Мне невыносима мысль, что мы в долгах. У нас есть много спонсоров, особенно среди предприятий. Мы благодарим их и надеемся, что наше мировоззрение будут поддерживать и впредь", - сказала она.

Она подчеркнула, что основой экономики самостоятельного государства является частное предпринимательство, и у Эстонии имеются все предпосылки для того, чтобы создать для предпринимателей наилучшую среду.

«Мы должны создать условия, в которых частная инициатива будет в приоритете, что означает пересмотр правил, препятствующих предпринимательству, а также создание возможностей, ориентированных на будущее», – отметила она. Каллас добавила, что государство не должно заниматься предпринимательством там, где этим могут заниматься предприниматели, и что оплата налогов должна стать проще и логичнее.

Так как вскоре начнутся выборы в Рийгикогу, Каллас обратилась к своим соратникам по партии, сказав, что для того чтобы заслужить доверие избирателей, надо много работать. «Существует множество неизбежных изменений в обществе, которыми нам предстоит заняться: старение общества, недостаток ресурсов для выплат пенсий, финансирования научной и развивающей деятельности, а также финансирования высшего образования, если указать только несколько из них. От нас ждут ясных, а не популистских ответов», – отметила Каллас.