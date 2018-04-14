Лавров: доклад ОЗХО по Скрипалям не указывает на Россию, и "Новичок" там не упоминается

Лавров заявил, что вещество, которым отравили Скрипалей, использовалось США и Великобританией, а в России его не было. "Эта лаборатория, в которой я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам - я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия... Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО, - продолжил цитировать доклад министр. - В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось", передают РИА "Новости".