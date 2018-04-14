Лавров: доклад ОЗХО по Скрипалям не указывает на Россию, и "Новичок" там не упоминается

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что доклад Организации по запрещению химоружия о химатаке в Солсбери и отравлении Скрипалей не указывает на Россию: термин "Новичок" в нем отсутствует, а указанное вещество разрабатывалось "во многих странах". Он утверждает, что химический агент, который использовался во время атаки в Солсбери - это BZ, который находился на вооружении США, Британии и других стран НАТО, передает Newsru.com.
Лавров заявил, что вещество, которым отравили Скрипалей, использовалось США и Великобританией, а в России его не было. "Эта лаборатория, в которой я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам - я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия... Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО, - продолжил цитировать доклад министр. - В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось", передают РИА "Новости".
4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон утверждает, что вещество типа "Новичок" разрабатывалось в СССР и на основании этого обвинил в причастности к отравлению Россию. Позже из страны были высланы 23 российских дипломата. В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран "в знак солидарности" с Великобританией решили выслать российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами.