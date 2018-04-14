В Пярнумаа сгорел хлев

В 12.02 в деревне Рахноя загорелась трава, огонь перекинулся на находившийся неподалеку хлев. Животных в хлеву не было, на соседние здания огонь не распространился. К 13.05 возгорание потушили, однако хлев был уничтожен огнем.

В 11.54 сообщили о возгорании травы в деревне Леху, которая также находится в Пыхья-Пярнумаа. Сгорело два гектара травы, возгорание пытались потушить местные жители, им на помощь пришли спасатели, которые потушили огонь к 12.44.

В 12.56 в Спасательный центр поступил вызов из Кихну, где загорелся гектар травы.

В 12.57 в Спасательный центр поступил вызов в деревню Лоозе, которая также расположена в Пыхья-Пярнумаа, где загорелось полгектара травы.