США объявили о нашествии полчищ русских троллей

«Российская кампания по дезинформации уже началась, (...) поэтому мы будем держать вас в курсе», — сообщила она, передает Lenta.ru.

В ходе брифинга Пентагон также опроверг заявления сирийских военных о том, что им удалось перехватить или сбить американские ракеты или самолет.

В операции, состоявшейся ночью 14 апреля, участвовали США, Великобритания и Франция. Военные этих стран при помощи авиации и флота атаковали три объекта на территории Сирии, которые, как полагают в Вашингтоне, обеспечивают производство и хранение в республике химического оружия. По целям были нанесены массированные удары крылатыми ракетами.