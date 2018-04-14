Столтенберг: все члены НАТО поддерживают ракетные удары по Сирии
14 апреля 2018 г., 20:51
Все 29 государств-членов НАТО поддерживают ракетные удары по Сирии, которые были осуществлены вследствие химической атаки в сирийском городе Дума, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Postimees.
По словам Столтенберга, целью США, Великобритании и Франции было продемонстрировать, что химическое оружие нельзя использовать безнаказанно.
Соединенные Штаты, Великобритания и Франция заявили, что операция прошла успешно и на ближайшее время значительно снизила возможность новой химической атаки со стороны режима сирийского президента Асада.