Столтенберг: все члены НАТО поддерживают ракетные удары по Сирии

По словам Столтенберга, целью США, Великобритании и Франции было продемонстрировать, что химическое оружие нельзя использовать безнаказанно.

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция заявили, что операция прошла успешно и на ближайшее время значительно снизила возможность новой химической атаки со стороны режима сирийского президента Асада.