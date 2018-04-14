Совбез отклонил резолюцию РФ с осуждением удара по Сирии

"Результаты голосования следующие: три голоса "за", восемь голосов "против" при четырех воздержавшихся. Проект резолюции не принимается из-за того, что не было получено должное количество голосов", - заявил по итогам голосования по российскому проекту постпред Перу при ООН и председатель СБ ООН в апреле Густаво Меса-Куадро.

Как передает корреспондент "Интерфакса", за российский документ проголосовали, помимо России, Боливия и Китай. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться. Остальные восемь членов СБ, включая Францию, США и Великобританию, высказались "против".

Для принятия проекта резолюции необходимы девять голосов.

Ранее сообщалось, что Россия в субботу распространила проект резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающий ракетный удар США и союзников по Сирии. Документ, текст которого находится в распоряжении "Интерфакса", "осуждает агрессию против Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и устава ООН".

Авторы проекта "требуют, чтобы США и их союзники немедленно и безотлагательно прекратили агрессию против Сирии", а также призывают "отказаться от дальнейшего использования силы в нарушение международного права и Устава ООН".

Кроме того, согласно документу, требуется предоставить все необходимые условия для завершения расследования миссии по установлению фактов ОЗХО в Сирии.

В документе выражается глубокая озабоченность в связи с тем, "что агрессия против суверенной территории Сирии была осуществлена в тот момент, когда команда миссии ОЗХО по установлению фактов как раз начала работу по сбору доказательств якобы имевшего места использования химического оружия в Думе".

В ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. По утверждениям руководства стран, удар был нанесен по объектам, связанным с производством химического оружия. В Генштабе ВС РФ сообщили, что войска коалиции выпустили 103 ракеты, сирийская ПВО перехватили 71 из них. По данным Минобороны РФ, в результате ударов погибших нет. Ни одна из ракет, которые выпустили США и их союзники, не попала в зону ответственности сил противовоздушной обороны российской группировки в Сирии.