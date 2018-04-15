Вице-президент США обвинил Россию в искажении "очевидных доказательств" преступлений Асада

По его словам, все эти попытки Кремля не могут устоять перед "очевидными доказательствами" преступлений, совершенных Башаром Асадом. В Минобороны РФ ранее рассказали, что не нашли следов применения химоружия армией арабской республики, а фотографии и видеозаписи с жертвами и пострадавшими назвали подделкой.

По словам вице-президента, нанесенный США, Великобританией и Францией ракетный удар по Сирии - "это послание России и Ирану, двум странам, в наибольшей степени ответственным за поддержку и финансирование преступного режима Асада".

Напомним, о химической атаке в сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте, в 10 км от Дамаска, сообщили 7 апреля сразу несколько неправительственных организаций, включая сирийскую гуманитарную организацию "Белые каски", которая известна своей непримиримой позицией по отношению к правительству президента Сирии Башара Асада.

"В результате атаки задохнулись 70 человек, еще несколько сотен находятся в критическом состоянии", - заявил глава "Белых касок" Раид ас-Салех. По его версии, бомбу с нервно-паралитическим газом зарин сбросил вертолет сирийских ВВС. В ряде других сообщений также говорилось о применении бомбы с хлором. Неправительственные организации, поддерживающие сирийскую оппозицию, разместили в Сети шокирующие фото- и видеоматериалы с места трагедии.

Спустя пару дней российский Центр по примирению враждующих сторон объявил, что военные врачи из РФ не обнаружили у пациентов больницы в Думе признаков химического отравления. Начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко, в свою очередь, назвал подделкой опубликованные правозащитниками в соцсетях фотографии с жертвами химической атаки в Думе.