Вице-президент США обвинил Россию в искажении "очевидных доказательств" преступлений Асада

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Россия пытается дезинформировать общественность относительно использования сирийской армией химического оружия, сообщает Newsru.com.
По его словам, все эти попытки Кремля не могут устоять перед "очевидными доказательствами" преступлений, совершенных Башаром Асадом. В Минобороны РФ ранее рассказали, что не нашли следов применения химоружия армией арабской республики, а фотографии и видеозаписи с жертвами и пострадавшими назвали подделкой.
По словам вице-президента, нанесенный США, Великобританией и Францией ракетный удар по Сирии - "это послание России и Ирану, двум странам, в наибольшей степени ответственным за поддержку и финансирование преступного режима Асада".
Напомним, о химической атаке в сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте, в 10 км от Дамаска, сообщили 7 апреля сразу несколько неправительственных организаций, включая сирийскую гуманитарную организацию "Белые каски", которая известна своей непримиримой позицией по отношению к правительству президента Сирии Башара Асада.
"В результате атаки задохнулись 70 человек, еще несколько сотен находятся в критическом состоянии", - заявил глава "Белых касок" Раид ас-Салех. По его версии, бомбу с нервно-паралитическим газом зарин сбросил вертолет сирийских ВВС. В ряде других сообщений также говорилось о применении бомбы с хлором. Неправительственные организации, поддерживающие сирийскую оппозицию, разместили в Сети шокирующие фото- и видеоматериалы с места трагедии.
Спустя пару дней российский Центр по примирению враждующих сторон объявил, что военные врачи из РФ не обнаружили у пациентов больницы в Думе признаков химического отравления. Начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко, в свою очередь, назвал подделкой опубликованные правозащитниками в соцсетях фотографии с жертвами химической атаки в Думе.
"Все обвинения "Белых касок", а также распространяемые ими в социальных сетях фотографии и видео с якобы жертвами химической атаки - не более чем очередная фальшивка и попытка сорвать достигнутое перемирие", - подчеркнул он.