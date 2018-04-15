Постпред США при ООН предупредила о новых ударах по Сирии в случае химатак

Президент США Дональд Трамп предупредил, что будет готов нанести новые удары по Сирии, если там произойдут новые химатаки, и к его словам нужно отнестись серьезно, заявила в субботу постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает "Интерфакс".
"Президент сказал, что если будут новые атаки, то мы готовы действовать", - сказала она на заседании СБ ООН.
Хейли предупредила, что "когда президент устанавливает "красную линию", он действует в случае ее пересечения".
По ее словам, Соединенные Штаты несколько раз выступали за дипломатическое решение сирийского вопроса путем принятия резолюций в СБ ООН до того момента, как Вашингтон и его союзники нанесли ракетные удары по Сирии.
"Мы давали дипломатии несколько шансов. Шесть раз - именно столько раз Россия отклонила резолюции СБ ООН (по Сирии)", - отметила Хейли.
Она подчеркнула, что США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии, чтобы предотвратить применение в будущем химоружия.
"Речь шла не о мести, не о наказании и не о демонстрации силы, а о том, чтобы предотвратить будущие химатаки", - сказала она.
Сегодняшнее экстренное заседание СБ ООН было созвано по требованию России в связи с ракетным ударом США и их союзников по территории Сирии.