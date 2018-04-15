Постпред США при ООН предупредила о новых ударах по Сирии в случае химатак

"Президент сказал, что если будут новые атаки, то мы готовы действовать", - сказала она на заседании СБ ООН.

Хейли предупредила, что "когда президент устанавливает "красную линию", он действует в случае ее пересечения".

По ее словам, Соединенные Штаты несколько раз выступали за дипломатическое решение сирийского вопроса путем принятия резолюций в СБ ООН до того момента, как Вашингтон и его союзники нанесли ракетные удары по Сирии.

"Мы давали дипломатии несколько шансов. Шесть раз - именно столько раз Россия отклонила резолюции СБ ООН (по Сирии)", - отметила Хейли.

Она подчеркнула, что США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии, чтобы предотвратить применение в будущем химоружия.

"Речь шла не о мести, не о наказании и не о демонстрации силы, а о том, чтобы предотвратить будущие химатаки", - сказала она.