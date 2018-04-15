Совершивший тяжкое преступление педофил Хансар может выйти на свободу

Приговор в отношении Хансара вступил в силу весной 2015 года, когда Государственный суд не стал рассматривать кассацию его адвоката.

Хансар был признан виновным в насильственном удовлетворении своих сексуальных потребностей с восьмилетней девочкой. При этом суд не смог доказать его вину в хранении детского порно, лишении свободы без законного основания, применении физического насилия и изнасиловании.