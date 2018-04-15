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Совершивший тяжкое преступление педофил Хансар может выйти на свободу

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ФОТО: Toomas Huik

Педофил Меэлис Хансар, приговоренный к шести с половиной годам тюрьмы за совершение тяжкого преступления на сексуальной почве, может досрочно выйти на свободу, сообщает Rus.err.ee.

Тартуский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения Хансара (42) из тюрьмы в понедельник.

Приговор в отношении Хансара вступил в силу весной 2015 года, когда Государственный суд не стал рассматривать кассацию его адвоката.

Хансар был признан виновным в насильственном удовлетворении своих сексуальных потребностей с восьмилетней девочкой. При этом суд не смог доказать его вину в хранении детского порно, лишении свободы без законного основания, применении физического насилия и изнасиловании.

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, Хансар совершил преступление на сексуальной почве летом 2013 года. 

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