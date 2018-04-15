Опрос: большинство британцев против решения Мэй ударить по Сирии без одобрения парламента

Еще 30% респондентов считают, что Мэй поступила правильно и не должна была выносить этот вопрос на дебаты и голосование в парламент. Остальные 17% не смогли сформулировать свое мнение.

Решение о нанесении ударов по Сирии совместно с Францией и США в ответ на предполагаемую химатаку поддержали 36% опрошенных британцев, в то время как 40% заявили, что выступают против такой меры. Также 24% опрошенных не смогли ответить однозначно на этот вопрос.

Кроме того, 45% опрошенных высказались против возможных атак Британии на Сирию в будущем, 30% их поддержали, и 25% заявили, что не знают, поддерживают они или нет, подобные меры.

Также 61% опрошенных заявил, что в дальнейшем Британии следует принимать участие в операциях в Сирии только после одобрения парламента подобных действий, 20% считают, что для этого утверждение парламента не нужно, и 18% не смогли сформулировать свое мнение.

Помимо этого, 38% британцев полагают, что Т.Мэй приняла решение об участии Британии в операции для того, чтобы укрепить свой статус как сильного лидера в мире, а 47% считают, что на ее решение повлияла обеспокоенность состоянием пострадавших от применения химического оружия, остальные 15% опрошенных не составили мнения о том, чем руководствовалась Т.Мэй.

Опрос проводился накануне.