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Пес испортил панораму Google Maps и прославился на весь мир

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ФОТО: Google Street View

В Японии собака побежала за машиной, делающей снимки для Google Maps, и попала на все фотографии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету Metro.

Забавного пса заметили жители префектуры Кагосима и поделились находкой в соцсетях. Собака охраняла лодку и обратила внимание на подъехавший автомобиль Google Maps. Она преследовала его очень долго.

ФОТО: Google Street View

Пользователям сети не всегда удается идентифицировать объекты на картах Google. В октябре 2017 года на панорамах Street View заметили изображение странного существа на балконе жилого дома во французском городе Нанси.

ФОТО: Google Street View

ФОТО: Google Street View

До того, как фрагмент фото был размыт, юзеры признавались, что видели в нем инопланетянина или нежить из сказки.

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