Пес испортил панораму Google Maps и прославился на весь мир

Забавного пса заметили жители префектуры Кагосима и поделились находкой в соцсетях. Собака охраняла лодку и обратила внимание на подъехавший автомобиль Google Maps. Она преследовала его очень долго.

ФОТО: Google Street View

Пользователям сети не всегда удается идентифицировать объекты на картах Google. В октябре 2017 года на панорамах Street View заметили изображение странного существа на балконе жилого дома во французском городе Нанси.

ФОТО: Google Street View

ФОТО: Google Street View