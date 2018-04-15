Ужасный случай: в США адвокат поджег себя в знак протеста против климатических изменений

Известный американский адвокат, борец за права ЛГБТ-сообщества и защитник окружающей среды Дэвид Бакл поджег себя в парке Нью-Йорка, чтобы привлечь внимание к разрушающим последствиям от использования ископаемого топлива.
Останки 60-летнего Дэвида Бакла обнаружили в Проспект Парке в Бруклине. Установленное время смерти примерно 6:30 утра.
Газета The New York Times сообщила, что редакция получила копию предсмертной записки Бакла, в которой говорилось следующее: "Большинство людей вдыхают загрязненный от использования ископаемого топлива воздух и многие из них умирают. Моя смерть станет отражением того, как мы поступаем с собой".
The Daily News передает, Бакл оставил предсмертную записку в тележке рядом с собой. В предсмертной записке он также выразил надежду, что его смерть не станет напрасной.