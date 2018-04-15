Ужасный случай: в США адвокат поджег себя в знак протеста против климатических изменений

Останки 60-летнего Дэвида Бакла обнаружили в Проспект Парке в Бруклине. Установленное время смерти примерно 6:30 утра.

Газета The New York Times сообщила, что редакция получила копию предсмертной записки Бакла, в которой говорилось следующее: "Большинство людей вдыхают загрязненный от использования ископаемого топлива воздух и многие из них умирают. Моя смерть станет отражением того, как мы поступаем с собой".