Фото: разрушительные последствия авиаударов США и союзников в Сирии

Несмотря на утверждения Сирии о том, что атакованные США и союзниками объекты не пострадали, снимки со спутника говорят об обратном.
Вчера вечером Министерство иностранных дел США опубликовало снимки, на которых изображены цели авиаударов.
Снимки со спутника доказывают, что связанные с производством химического оружия объекты значительно пострадали от нанесенных авиаударов.
Сирийское телевидение сообщило, что системы противовоздушной обороны смогли отразить ракеты. На снимке со спутника однако видно, что объекты понесли серьезные повреждения.
На первом снимке изображен пункт химического оружия в Хим Шиншар.
На втором снимке изображен склад химического оружия в Хим Шиншар и последствия авиаударов.
Еще одной целью авиаударов был находившийся недалеко от Дамаска исследовательский центр.
"Мы выполнили свою цель. Мы обстреляли ту местность, где находился центр программы по разработке химического оружия. Поэтому миссию можно считать успешно выполненной", - сообщил представитель Пентагона.