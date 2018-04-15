воскресенье, 15 апреля 2018 г.
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Bидео

Фото: разрушительные последствия авиаударов США и союзников в Сирии

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ФОТО: Monsef Memari/imago/Xinhua

Несмотря на утверждения Сирии о том, что атакованные США и союзниками объекты не пострадали, снимки со спутника говорят об обратном. 

Вчера вечером Министерство иностранных дел США опубликовало снимки, на которых изображены цели авиаударов.

Снимки со спутника доказывают, что связанные с производством химического оружия объекты значительно пострадали от нанесенных авиаударов. 

ФОТО: AP

Сирийское телевидение сообщило, что системы противовоздушной обороны смогли отразить ракеты. На снимке со спутника однако видно, что объекты понесли серьезные повреждения. 

На первом снимке изображен пункт химического оружия в Хим Шиншар.

 Пункт химического оружия в Хим Шиншар.

ФОТО: /AP

На втором снимке изображен склад химического оружия в Хим Шиншар и последствия авиаударов. 

Склад химического оружия в Хим Шиншар.

ФОТО: /AP

Еще одной целью авиаударов был находившийся недалеко от Дамаска исследовательский центр.

Исследовательский центр.

ФОТО: AP/SCANPIX

"Мы выполнили свою цель. Мы обстреляли ту местность, где находился центр программы по разработке химического оружия. Поэтому миссию можно считать успешно выполненной", - сообщил представитель Пентагона.

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