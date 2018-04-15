Фото: разрушительные последствия авиаударов США и союзников в Сирии

Вчера вечером Министерство иностранных дел США опубликовало снимки, на которых изображены цели авиаударов.

Снимки со спутника доказывают, что связанные с производством химического оружия объекты значительно пострадали от нанесенных авиаударов.

ФОТО: AP

Сирийское телевидение сообщило, что системы противовоздушной обороны смогли отразить ракеты. На снимке со спутника однако видно, что объекты понесли серьезные повреждения.

На первом снимке изображен пункт химического оружия в Хим Шиншар.

Пункт химического оружия в Хим Шиншар. ФОТО: /AP

На втором снимке изображен склад химического оружия в Хим Шиншар и последствия авиаударов.

Склад химического оружия в Хим Шиншар. ФОТО: /AP

Еще одной целью авиаударов был находившийся недалеко от Дамаска исследовательский центр.

Исследовательский центр. ФОТО: AP/SCANPIX