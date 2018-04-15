"Паэский бомбист" Мярт Рингмаа может выйти из тюрьмы раньше срока

Приговоренный к 15 годам тюремного заключения Мярт Рингмаа, в народе известный как "паэский бомбист", вновь имеет возможность выйти на свободу досрочно - в конце мая Вируский уездный суд рассмотрит ходатайство о его УДО, сообщает Rus.err.ee.
Ранее Рингмаа (79) неоднократно ходатайствовал о досрочном освобождении, но судебная система Эстонии отказывала ему в этом.
Рингмаа обвинялся в том, что с 1998 по 2005 год организовал 11 взрывов, в которых погибли семь и получили ранения еще шесть человек. Однако доказать удалось его причастность лишь в установке двух взрывных устройств.
Напомним, что в декабре 2009 года Харьюский уездный суд приговорил Рингмаа за установку двух взрывных устройств и мошенничество к 15 годам тюремного заключения. Рингмаа был признан виновным в установке бомбы в таллиннском районе Ласнамяэ у киоска для сдачи тары (ул. Пунане, 15) 11 апреля 2001 года, а также установке бомбы в доме (ул. Паэ, 23) ночью 19 ноября 2003 года. Обе бомбы были обнаружены и не взорвались.