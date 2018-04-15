Rus.Postimees.eeЗа рубежомГалерея: тысячи людей по всему миру приняли участие в акции "Марш ученых"Галерея: тысячи людей по всему миру приняли участие в акции "Марш ученых"Rus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать15 апреля 2018 г., 13:29Вчера тысячи людей по всему миру приняли участие в акции под названием "Марш ученых". Целью такой масштабной акции было привлечение внимания к сокращению выделяемого на развитие науки бюджета и игнорированию научных фактов. В 230 городах мира люди вышли на улицу, чтобы выразить свою поддержку научному миру. маршнаукаученые