воскресенье, 15 апреля 2018 г.
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Галерея: тысячи людей по всему миру приняли участие в акции "Марш ученых"

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Вчера тысячи людей по всему миру приняли участие в акции под названием "Марш ученых". 

Целью такой масштабной акции было привлечение внимания к сокращению выделяемого на развитие науки бюджета и игнорированию научных фактов. 

В 230 городах мира люди вышли на улицу, чтобы выразить свою поддержку научному миру. 

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