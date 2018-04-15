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  • В четверг станут известны имена обладателей почетных наград Таллинна

В четверг станут известны имена обладателей почетных наград Таллинна

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Почетные знаки.

ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

На своем заседании в четверг, 19 апреля, столичное городское собрание утвердит обладателей наград Таллинна. В этом году за особые заслуги перед Таллинном планируется наградить 25 человек, сообщает Rus.err.ee.

Среди них актер Александр Ивашкевич, директор школы Нина Сытник и переводчик Виталий Белобровцев.

Среди 25 кавалеров Знака за заслуги также оказались:

  • предприниматель и коллекционер искусства Энн Кунила
  • журналист и глава благотворительного фонда Тойво Тянавсуу
  • заведующий городским департаментом образования Андрес Паюла
  • директор Городского театра Райво Пылдмаа
  • руководитель клуба шашистов Хейнар Яху
  • хирург детской больницы Лаури Густавсон
  • префект Пыхьяской префектуры полиции и погранохраны Кристиан Яани,
  • директор Академической библиотеки Таллиннского университета Андрес Коллист
  • заведующий отделом Таллиннского департамента муниципальной полиции Владимир Скробот и др.

Церемония награждения по традиции состоится в Таллиннской ратуше 15 мая, в День города.

Знак за заслуги вручается Таллинном с 1995 года. С тех пор его получили 342 человека.

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