В четверг станут известны имена обладателей почетных наград Таллинна
15 апреля 2018 г., 13:38
На своем заседании в четверг, 19 апреля, столичное городское собрание утвердит обладателей наград Таллинна. В этом году за особые заслуги перед Таллинном планируется наградить 25 человек, сообщает Rus.err.ee.
Среди них актер Александр Ивашкевич, директор школы Нина Сытник и переводчик Виталий Белобровцев.
Среди 25 кавалеров Знака за заслуги также оказались:
Церемония награждения по традиции состоится в Таллиннской ратуше 15 мая, в День города.
Знак за заслуги вручается Таллинном с 1995 года. С тех пор его получили 342 человека.