Асад назвал сумму, необходимую для восстановления Сирии

"Президент Асад заявил, что народ Сирии после ударов перестал бояться страны НАТО", - сказал координатор группы Госдумы по связи с парламентом САР Дмитрий Саблин.

"Президент Сирии особо обратил внимание на то, что Сирия продолжит свое независимое и суверенное развитие, несмотря на повестку, навязываемую западом", - добавил парламентарий.

Саблин также рассказал журналистам по итогам встречи с Асадом, что объем необходимого финансирования для восстановления инфраструктуры Сирии оценивается в 400 млрд долларов.