Асад назвал сумму, необходимую для восстановления Сирии

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими депутатами отметил, что нанесенные западной коалицией авиаудары лишь помогли сирийскому народу перестать бояться страны НАТО, сообщает "Интерфакс".
"Президент Асад заявил, что народ Сирии после ударов перестал бояться страны НАТО", - сказал координатор группы Госдумы по связи с парламентом САР Дмитрий Саблин.
"Президент Сирии особо обратил внимание на то, что Сирия продолжит свое независимое и суверенное развитие, несмотря на повестку, навязываемую западом", - добавил парламентарий.
Саблин также рассказал журналистам по итогам встречи с Асадом, что объем необходимого финансирования для восстановления инфраструктуры Сирии оценивается в 400 млрд долларов.
"Президент Асад сказал, что потребуется около 400 млрд долларов на восстановление инфраструктуры Сирийской Арабской Республики, на это уйдет, по его оценкам, от 10 до 15 лет", - сказал он.