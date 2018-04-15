воскресенье, 15 апреля 2018 г.
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Асад назвал сумму, необходимую для восстановления Сирии

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Башар Асад.

ФОТО: REUTERS TV/REUTERS

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими депутатами отметил, что нанесенные западной коалицией авиаудары лишь помогли сирийскому народу перестать бояться страны НАТО, сообщает "Интерфакс".

"Президент Асад заявил, что народ Сирии после ударов перестал бояться страны НАТО", - сказал координатор группы Госдумы по связи с парламентом САР Дмитрий Саблин.

"Президент Сирии особо обратил внимание на то, что Сирия продолжит свое независимое и суверенное развитие, несмотря на повестку, навязываемую западом", - добавил парламентарий.

Саблин также рассказал журналистам по итогам встречи с Асадом, что объем необходимого финансирования для восстановления инфраструктуры Сирии оценивается в 400 млрд долларов.

"Президент Асад сказал, что потребуется около 400 млрд долларов на восстановление инфраструктуры Сирийской Арабской Республики, на это уйдет, по его оценкам, от 10 до 15 лет", - сказал он.

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