воскресенье, 15 апреля 2018 г.
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Более десяти тысяч человек зарегистрировались на госэкзамены

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Экзамен. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В понедельник, 16 апреля, в Эстонии начинается период сдачи государственных экзаменов, передает Rus.Err.

Первым в этом году государственным экзаменом в гимназиях и профессиональных училищах станет экзамен по эстонскому языку как родному. На него зарегистрировались 6287 человек. 

Со вторника по четверг около 2100 учеников русских школ ждет экзамен по эстонскому как иностранному, а с 4 по 11 мая абитуриенты будут сдавать экзамен по английскому.

Всего на госэкзамены зарегистрировались 10 501 человек - почти столько же, сколько и в прошлом году. 

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