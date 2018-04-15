Более десяти тысяч человек зарегистрировались на госэкзамены
15 апреля 2018 г., 14:33
В понедельник, 16 апреля, в Эстонии начинается период сдачи государственных экзаменов, передает Rus.Err.
Первым в этом году государственным экзаменом в гимназиях и профессиональных училищах станет экзамен по эстонскому языку как родному. На него зарегистрировались 6287 человек.
Со вторника по четверг около 2100 учеников русских школ ждет экзамен по эстонскому как иностранному, а с 4 по 11 мая абитуриенты будут сдавать экзамен по английскому.
Всего на госэкзамены зарегистрировались 10 501 человек - почти столько же, сколько и в прошлом году.