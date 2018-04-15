На следующей неделе цены на топливо взлетят до рекордной отметки

В начале этой недели цена за литр поднимется до 1,35 евро, местами цены будут еще выше. Последний раз цены на топливо так поднимались в июле 2014 года. Член правления Alexela Алан Вахт предупредил, что на предстоящей неделе вполне можно ожидать нового рекорда.

"Скажем так, центром глобального топливного рынка является Ближний Восток, где за последние дни произошло несколько ключевых моментов, которые лишь накалили обстановку, - говорит Вахт. - Бомбежка нефтяных танкеров Саудовской Аравии и авиаудары по Сирии являются основными причинами, которые эту обстановку накалили".

Вахт сказал, что если конфликт продолжится, то цена за баррель достигнет 80 долларов. Если же случится что-то очень серьезное, то цена может взлететь до 100 долларов.

"Возвращаясь к Эстонии, если цены на топливо на мировом рынке выросли, то на наших заправках наоборот упали", - сказал Вахт. В начале недели цены были достаточно высокие - 1,35 евро, но к концу недели упали - до 1,3 евро за литр.