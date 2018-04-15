Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга

Указанная сумма включает расходы на обеспечение работы частного самолета —топливо, расходы на экипаж, питание. Кроме того, Facebook также оплачивает личную охрану и системы безопасности в резиденциях основателя сети. По сравнению с 2016 годом (5,8 миллиона долларов) расходы на охрану и частные самолеты были увеличены на 50 процентов, передает Lenta.ru.

В компании отметили, что такие меры связаны с «угрозами личной безопасности, проистекающими из его должностных полномочий в качестве основателя, председателя совета директоров и главного исполнительного директора». «Мы требуем таких мер безопасности для благополучия компании из-за важности господина Цукерберга для Facebook», — говорится в заявлении.

CNN отмечает, что компании нередко покрывают эти виды расходов в отношении высокопоставленных руководителей. В частности, в 2017 году Apple потратила около 317 тысяч долларов на обеспечение безопасности и путешествия своего руководителя Тима Кука.

10 апреля гендиректор Facebook Марк Цукерберг выступил в Сенате и Конгрессе США по делу о масштабной утечке личных данных пользователей социальной сети. Facebook признал, что компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге, получила доступ к персональным данным 87 миллионов человек. Это было сделано через приложение thisisyourdigitallife, обещавшее составить психологический портрет скачавшего его пользователя. Пострадали как пользователи, установившие программу на смартфоны, так и их друзья.