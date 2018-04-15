"Пришли кавказцы и приставили нож к горлу": как финны пытаются обмануть эстонскую полицию

Пять лет назад полиция начала обращать внимание на то, что большая часть сообщений об ограблениях финнов оказывается мошенничеством со страховкой. В действительности же в Таллинне уменьшилось количество ограблений. Если десять лет назад полиция зарегистрировала 463 ограбления, то в 2017 их было 162, передает Helsingin Sanomat.

Эстонские полицейские привели в пример пенсионера, который по интернету прислал из Финляндии сообщение об ограблении. Пенсионер якобы находился у гостиницы Виру, где ждал такси, когда подъехала белая Лада из которой выскочили трое мужчин с кавказским типом внешности. По словам пенсионера, грабители, угрожая ножом, отобрали у него целый чемодан дорогой фирменной одежды.

У следователя Аверу Тагу эта история вызывает усмешку, поскольку это был 2015 год и на месте бывшей стоянки для такси уже много лет располагался магазин. А такси, стоявшие на стоянки перед отелем, ждали клиентов, а не наоборот.

Кульминация этой истории в том, что в действительности финский пенсионер, сообщивший об ограблении, никогда не был в Эстонии. Он пытался провернуть мошенничество со страховкой, чтобы получить за непроизошедшее ограбление компенсацию ущерба на сумму примерно в 5000 евро. Поскольку страховка часто возмещает ущерб именно в размере 5000 евро, то эта сумма нередко присутствует в заявлениях подобных «жертв» ограблений.

Другой финн утверждал, что такси, вместо того чтобы привезти его из D-терминала пассажирского порта в гостиницу «Олимпия», увезло его в окрестности рынка Кадака в Мустамяэ. Там водитель такси ограбил его, угрожая ножом. Однако в 2015 году на месте рынка Кадака уже находился центр «Мустика».

Еще больше изумился Аверу Тагу, когда решил с помощью «Гугла» проверить домашний адрес финна. Оказалось, что на месте дома находятся мусорные ящики. В данном случае речь идет о мошенничестве, хорошо знакомом финской полиции, которая насчитывает до 13 подобных случаев в год.

«Пятнадцать лет назад в Таллинне были ужасные ограбления», — сказал Хисто Варес. За последнее десятилетие количество ограблений значительно снизилось и сейчас головная боль полиции — молодежные банды в центре города.

У мошеннических историй северных соседей есть еще одна общая черта: многие до «ограбления» выпили две бутылки пива и ни каплей больше. Две бутылки пива — это максимальное количество алкоголя, при котором страховые фирмы еще выплачивают компенсации.

Встречаются и более находчивые мошенники, которые ради правдоподобия выясняют местоположение камер слежения и затем прокладывают маршрут по Таллинну. Добропорядочные граждане Финляндии также иногда пытаются мошенничать со страховкой, чтобы избежать порицания родных и знакомых.

Так случилось в прошлом году с одной женщиной, которая сообщила в полицию, что в ночью на Ратушной площади вор вырвал у нее сумку. По словам Тагу, в ходе расследования выяснилось, что женщина пошла в номер отеля с незнакомым мужчиной, потеряла сумку и решил таким образом скрыть происшедшее от близких. Чтобы получить новые удостоверяющие личность документы она сообщила в финское посольство, что ее ограбили. Женщине не пришло в голову, что ей также придется подавать заявление в полицию и страховую фирму.