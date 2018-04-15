"Пришли кавказцы и приставили нож к горлу": как финны пытаются обмануть эстонскую полицию

В финской криминальной хронике фигурируют угрожающие мужчины со стрижками-ежиками и кавказцы, которые приставляют нож к горлу и забирают все, что имеет хоть какую-то ценность. В целях мошенничества со страховкой северные соседи выдумывают красочные истории, говорит ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес, передает Postimees.
Пять лет назад полиция начала обращать внимание на то, что большая часть сообщений об ограблениях финнов оказывается мошенничеством со страховкой. В действительности же в Таллинне уменьшилось количество ограблений. Если десять лет назад полиция зарегистрировала 463 ограбления, то в 2017 их было 162, передает Helsingin Sanomat.
Эстонские полицейские привели в пример пенсионера, который по интернету прислал из Финляндии сообщение об ограблении. Пенсионер якобы находился у гостиницы Виру, где ждал такси, когда подъехала белая Лада из которой выскочили трое мужчин с кавказским типом внешности. По словам пенсионера, грабители, угрожая ножом, отобрали у него целый чемодан дорогой фирменной одежды.
У следователя Аверу Тагу эта история вызывает усмешку, поскольку это был 2015 год и на месте бывшей стоянки для такси уже много лет располагался магазин. А такси, стоявшие на стоянки перед отелем, ждали клиентов, а не наоборот.
Кульминация этой истории в том, что в действительности финский пенсионер, сообщивший об ограблении, никогда не был в Эстонии. Он пытался провернуть мошенничество со страховкой, чтобы получить за непроизошедшее ограбление компенсацию ущерба на сумму примерно в 5000 евро. Поскольку страховка часто возмещает ущерб именно в размере 5000 евро, то эта сумма нередко присутствует в заявлениях подобных «жертв» ограблений.
Другой финн утверждал, что такси, вместо того чтобы привезти его из D-терминала пассажирского порта в гостиницу «Олимпия», увезло его в окрестности рынка Кадака в Мустамяэ. Там водитель такси ограбил его, угрожая ножом. Однако в 2015 году на месте рынка Кадака уже находился центр «Мустика».
Еще больше изумился Аверу Тагу, когда решил с помощью «Гугла» проверить домашний адрес финна. Оказалось, что на месте дома находятся мусорные ящики. В данном случае речь идет о мошенничестве, хорошо знакомом финской полиции, которая насчитывает до 13 подобных случаев в год.
«Пятнадцать лет назад в Таллинне были ужасные ограбления», — сказал Хисто Варес. За последнее десятилетие количество ограблений значительно снизилось и сейчас головная боль полиции — молодежные банды в центре города.
У мошеннических историй северных соседей есть еще одна общая черта: многие до «ограбления» выпили две бутылки пива и ни каплей больше. Две бутылки пива — это максимальное количество алкоголя, при котором страховые фирмы еще выплачивают компенсации.
Встречаются и более находчивые мошенники, которые ради правдоподобия выясняют местоположение камер слежения и затем прокладывают маршрут по Таллинну. Добропорядочные граждане Финляндии также иногда пытаются мошенничать со страховкой, чтобы избежать порицания родных и знакомых.
Так случилось в прошлом году с одной женщиной, которая сообщила в полицию, что в ночью на Ратушной площади вор вырвал у нее сумку. По словам Тагу, в ходе расследования выяснилось, что женщина пошла в номер отеля с незнакомым мужчиной, потеряла сумку и решил таким образом скрыть происшедшее от близких. Чтобы получить новые удостоверяющие личность документы она сообщила в финское посольство, что ее ограбили. Женщине не пришло в голову, что ей также придется подавать заявление в полицию и страховую фирму.
Поскольку это было первое совершенное финкой преступление, суд Финляндии обязал ее выплатить денежный штраф в размере 780 евро за мошенничество со страховкой. Такой штраф в Эстонии назначают за клевету.