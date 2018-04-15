Фото: в Валга загорелся балкон многоквартирного дома, есть пострадавший

В пятницу около полуночи спасатели получили вызов в Валга в квартиру, находящуюся по адресу Пикк 35, где загорелся балкон. Одного человека увезли в больницу с места происшествия, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Спасатели получили вызов в 23.41. Загорелся балкон на третьем этаже, возгорание удалось потушить за 20 минут. Огонь распространился в сторону и находившегося выше балкона. Жильцов эвакуировали из дома.
"Хозяева были дома. Они не знают, что могло загореться, просто вдруг услышали треск", - сказал дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Тамбет Води.
Спасатели начнут выяснять причины возгорания в понедельник.
Нет данных относительного того, что попавший в больнице человек получил серьезные травмы. "По все вероятности, его отвезли на проверку здоровья. Нет данных о том, что кто-то серьезно пострадал", - добавил Тамбет Води.