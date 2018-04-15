Фото: в Валга загорелся балкон многоквартирного дома, есть пострадавший

Многоквартирный дом, где загорелся балкон. ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Спасатели получили вызов в 23.41. Загорелся балкон на третьем этаже, возгорание удалось потушить за 20 минут. Огонь распространился в сторону и находившегося выше балкона. Жильцов эвакуировали из дома.

"Хозяева были дома. Они не знают, что могло загореться, просто вдруг услышали треск", - сказал дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Тамбет Води.

Спасатели начнут выяснять причины возгорания в понедельник.