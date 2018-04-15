воскресенье, 15 апреля 2018 г.
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  • Фото: в Валга загорелся балкон многоквартирного дома, есть пострадавший

Фото: в Валга загорелся балкон многоквартирного дома, есть пострадавший

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В Валга загорелся балкон многоквартирного дома.

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

В пятницу около полуночи спасатели получили вызов в Валга в квартиру, находящуюся по адресу Пикк 35, где загорелся балкон. Одного человека увезли в больницу с места происшествия, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Многоквартирный дом, где загорелся балкон.

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Спасатели получили вызов в 23.41. Загорелся балкон на третьем этаже, возгорание удалось потушить за 20 минут. Огонь распространился в сторону и находившегося выше балкона. Жильцов эвакуировали из дома.

"Хозяева были дома. Они не знают, что могло загореться, просто вдруг услышали треск", - сказал дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Тамбет Води.

Спасатели начнут выяснять причины возгорания в понедельник.

Нет данных относительного того, что попавший в больнице человек получил серьезные травмы. "По все вероятности, его отвезли на проверку здоровья. Нет данных о том, что кто-то серьезно пострадал", - добавил Тамбет Води.

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