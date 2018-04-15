Главам региональных центров Спасательного департамента второй раз за год подняли зарплаты
15 апреля 2018 г., 16:48
Министр внутренних дел Андрес Анвельт во второй раз за 2018 год повысил зарплаты руководителям региональных центров Спасательного департамента, передает Rus.Err.
В конце этой недели Анвельт подписал приказ, согласно которому с апреля заработная плата руководителей Идаского, Ляэнеского, Лыунаского и Пыхьяского спасательных центров будет составлять 3600 евро в месяц.
Последний раз Анвельт повышал им зарплаты - до 3350 евро в месяц - в январе этого года.
Идаским спасательным центром руководит Айлар Хольцман, Ляэнеским - Хейки Соодла, Лыунаским - Марко Клаус, Пыхьяским - Марко Рюю.
Базовая зарплата рядовых спасателей в разы ниже и составляет всего 808 евро в месяц.