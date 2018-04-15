Главам региональных центров Спасательного департамента второй раз за год подняли зарплаты

В конце этой недели Анвельт подписал приказ, согласно которому с апреля заработная плата руководителей Идаского, Ляэнеского, Лыунаского и Пыхьяского спасательных центров будет составлять 3600 евро в месяц.

Последний раз Анвельт повышал им зарплаты - до 3350 евро в месяц - в январе этого года.

Идаским спасательным центром руководит Айлар Хольцман, Ляэнеским - Хейки Соодла, Лыунаским - Марко Клаус, Пыхьяским - Марко Рюю.