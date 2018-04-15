Адвокат просит смягчить приговор обвиняемому в жестоком убийстве в Палдиски
15 апреля 2018 г., 17:58
Приговоренный судом первой инстанции к 9 годам лишения свободы за жестокое убийство в Палдиски 19-летний Кирилл Копейкин надеется на сокращения срока наказания, передает Rus.Err.
Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, защитник Копейкина, присяжный адвокат Леэло Вийль подала апелляцию на решение Харьюского уездного суда от 29 января.
Адвокат просит просил переквалифицировать статью обвинения с "убийства" на "спровоцированное убийство" и назначить Копейкину более мягкое наказание.
Окружной суд вынесет решение по апелляции 18 апреля.
Преступление, о котором идет речь, было совершено в мае 2017 года в Палдиски.