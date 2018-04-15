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Адвокат просит смягчить приговор обвиняемому в жестоком убийстве в Палдиски

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Кирилл Копейкин в суде.

ФОТО: Liis Treimann

Приговоренный судом первой инстанции к 9 годам лишения свободы за жестокое убийство в Палдиски 19-летний Кирилл Копейкин надеется на сокращения срока наказания, передает Rus.Err.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, защитник Копейкина, присяжный адвокат Леэло Вийль подала апелляцию на решение Харьюского уездного суда от 29 января.

Адвокат просит просил переквалифицировать статью обвинения с "убийства" на "спровоцированное убийство" и назначить Копейкину более мягкое наказание.

Окружной суд вынесет решение по апелляции 18 апреля.

Преступление, о котором идет речь, было совершено в мае 2017 года в Палдиски.

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