Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций

"Коммерсант" своих источников не называет. По данным газеты, письмо Хантсмана состоит из двух частей. В первой говорится о мотивации силовой операции, осуществленной в отношении Сирии американцами и их союзниками. По мнению США, сирийские власти повинны в применении химического оружия в отношении собственного населения и международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада. Накануне Хантсман подробно говорил об основаниях для атаки в видеоблоге посольства.

Во второй части письма Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон прорабатывает новые санкции - "за поддержку сирийского режима". Деталей в публикации не представлено.

О подготовке санкций упоминала также британская The Daily Mail. Газета обращалась за комментариями в Вашингтон, но ни Белый дом, ни министерство финансов не смогли их оперативно предоставить.

В воскресенье сообщения о подготовке новых санкций пришли также и из Великобритании. Информацию об этом подтвердила Тереза Мэй для The Times. Она также уклончиво сообщила, что изучает "все аспекты действий", которые можно предпринять.