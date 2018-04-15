Фото: Opel съехал в кювет, женщину и ребенка увезли на скорой

Сегодня после обеда в Ляэнемаа съехал в кювет автомобиль. Находившаяся за рулем женщина и ее маленький ребенок были доставлены в больницу для проверки здоровья, передает Postimees.
В 15.41 в Центр тревоги сообщили о дорожно-транспортном происшествии на 27 километре шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре в Ляэнемаа, Лаэкюла, в волости Ляэне-Нигула — водитель легкового автомобиля Opel потерял управление и съехал в кювет.
Находившуюся за рулем 43-летнюю женщину и ее двухлетнего ребенка доставили в больницу. Женщина была трезва, и у нее были права соответствующей категории на управление транспортным средством.
Полевой руководитель Хаапсалуского отделения полиции Кайдо Лукк напоминает, что участники движения всегда должны быть начеку и считаться с возможными неожиданностями.