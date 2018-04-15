Фото: Opel съехал в кювет, женщину и ребенка увезли на скорой

В 15.41 в Центр тревоги сообщили о дорожно-транспортном происшествии на 27 километре шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре в Ляэнемаа, Лаэкюла, в волости Ляэне-Нигула — водитель легкового автомобиля Opel потерял управление и съехал в кювет.

Находившуюся за рулем 43-летнюю женщину и ее двухлетнего ребенка доставили в больницу. Женщина была трезва, и у нее были права соответствующей категории на управление транспортным средством.