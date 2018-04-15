воскресенье, 15 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: Opel съехал в кювет, женщину и ребенка увезли на скорой

Фото: Opel съехал в кювет, женщину и ребенка увезли на скорой

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Martin Ilustrumm

Сегодня после обеда в Ляэнемаа съехал в кювет автомобиль. Находившаяся за рулем женщина и ее маленький ребенок были доставлены в больницу для проверки здоровья, передает Postimees.

В 15.41 в Центр тревоги сообщили о дорожно-транспортном происшествии на 27 километре шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре в Ляэнемаа, Лаэкюла, в волости Ляэне-Нигула — водитель легкового автомобиля Opel потерял управление и съехал в кювет.

Находившуюся за рулем 43-летнюю женщину и ее двухлетнего ребенка доставили в больницу. Женщина была трезва, и у нее были права соответствующей категории на управление транспортным средством.

Полевой руководитель Хаапсалуского отделения полиции Кайдо Лукк напоминает, что участники движения всегда должны быть начеку и считаться с возможными неожиданностями.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ