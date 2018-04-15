Знакомые убитой: Настя была общительной и хорошей девочкой

На месте убийства - свечи и цветы. Здесь собралась группа девочек, сверстницы убитой. Две девочки плачут.

По их словам, жертва жила недалеко от места убийства и училась в 9 классе. Они рассказали, что она хорошо училась, занималась танцами и была общительной.

"Мы были вместе на одном школьном празднике. Она была общительной, и у нее было много друзей", - отметила одна девушка.

По словам девочек, происшедшее шокировало весь Кохтла-Ярве, поскольку никто из них не помнит, чтобы в городе случалось нечто настолько ужасное.

Девочки сказали, что больше не осмелятся ходить по темным улицам, ведь преступник все еще не пойман.