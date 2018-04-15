Знакомые убитой: Настя была общительной и хорошей девочкой

В воскресенье вечером на улицах Кохтла-Ярве тихо. Кто-то гуляет, кто-то работает в саду. Ничто не указывает на то, что утром на этой самой улице нашли убитой 15-летнюю Анастасию, передает Virumaa Teataja.
На месте убийства - свечи и цветы. Здесь собралась группа девочек, сверстницы убитой. Две девочки плачут.
По их словам, жертва жила недалеко от места убийства и училась в 9 классе. Они рассказали, что она хорошо училась, занималась танцами и была общительной.
"Мы были вместе на одном школьном празднике. Она была общительной, и у нее было много друзей", - отметила одна девушка.
По словам девочек, происшедшее шокировало весь Кохтла-Ярве, поскольку никто из них не помнит, чтобы в городе случалось нечто настолько ужасное.
Девочки сказали, что больше не осмелятся ходить по темным улицам, ведь преступник все еще не пойман.
Они не представляют, почему жертва оказалась во дворе заброшенной швейной фабрики, потому что туда, как правило, никто не ходит и это место не на пути к дому убитой.