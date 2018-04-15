Путин заявил, что новая атака США на Сирию обернется хаосом в международных отношениях

"Лидеры обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории. Констатировано, что эта противоправная акция наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях", - указала пресс-служба.

Также Путин и Рухани обсудили общее положение дел в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене. "С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-иранского сотрудничества, расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере", - добавили в Кремле.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.