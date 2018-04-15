Путин заявил, что новая атака США на Сирию обернется "хаосом в международных отношениях". Об этом пресс-служба Кремля сообщила по итогам телефонного разговора Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани. Иран, как и Россия, выступил против ракетного удара, который нанесли по трем объектам в Сирии США, Великобритания и Франция, передает Newsru.com.
"Лидеры обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории. Констатировано, что эта противоправная акция наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях", - указала пресс-служба.
Также Путин и Рухани обсудили общее положение дел в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене. "С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-иранского сотрудничества, расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере", - добавили в Кремле.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
В ночь на субботу президент США Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Он выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, "наиболее ответственными" за поддержку режима Асада.