Подруга убитой девятиклассницы: "Она говорила, что ее все бесит"

По оценке прохожих, с которыми пообщался корреспондент Rus.Postimees.ee, это на самом деле глухой, тихий уголок города Кохтла-Ярве. "Ни магазинов, ни баров", - говорит случайная собеседница Татьяна. "Да-да, странно, что тут такое случилось", - соглашается ее спутница Ольга.

По словам этих двух молодых женщин с коляской, специально пришедших посмотреть на место преступления, о котором узнали из интернета, неподалеку находится центральный городской парк. И вот там обычно и гуляют компании, но никак не здесь.

Тело Анастасии нашла Виктория, средних лет, живущая в соседнем доме. "Я с собаками шла, смотрю - тело лежит. Подошла. Говорю: девушка, девушка… А она уже всё, не дышит. Позвала соседа Толика, он констатировал смерть и позвонил в полицию", - рассказала Виктория. "Девушка была сильно избита, вся в крови, даже лица было не разобрать", - добавила она.

Виктория к вечеру снова вернулась к тому дому на улице Пярна, но к самому страшному месту уже не подходит: говорит, что ей неприятно.

Также Виктория удивляется или, вернее сказать, возмущается тому, что по улице проходили люди (время было около девяти утра), однако до нее никто другой не обращал внимания на лежащее тело, хотя с дороги хорошо были видны и ноги в белых кроссовках, и голова с черными волосами. "У нас сейчас такие люди, что внимания не обратят, никого не вызовут. Хотя, может, еще можно было спасти девочку!" - переживает собеседница, не оказавшаяся одной из тех равнодушных сограждан.

"Да это наша подруга - Настя", - говорит одна из стайки девушек, тоже пришедших к страшному месту. Из них пара в слезах, прикрывают лица.

Девушка Катя рассказывает, что они с Настей были подруги. "Мы с ней гуляли до полпервого ночи с пятницы на субботу. В тот день она звонила своему бывшему парню, хотела дозвониться, но он не брал трубку, не хотел общаться. И она тогда говорила, что из-за этого ее все бесит". С тем парнем по имени Артем Катя хорошо не знакома, но знает что пара в последние дни не общалась.

Допускают ли девушки, что парень Насти может быть причастным к страшному событию? "У нас были такие предположения, - честно отвечает Катя. - Раньше говорили, что он ее бил".

Родительский дом убитой Насти - в 15-20 минутах ходьбы от места обнаружения тела, то есть достаточно далеко. "Мы с ней никогда здесь не ходили", - рассказывает Катя. "Меня даже очень удивило, что ее здесь нашли! Это вообще странно, что она здесь пошла. Как ее сюда занесло?"