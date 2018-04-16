Работники Раквереского мясокомбината прекратили забастовку

По оценке Центрального союза профсоюзов, многие работники мясной промышленности получили повышение заработной платы, пишет rus.err.ee.

У работников скотобойни она выросла на 8 процентов, у остальных - на 1-2%.

Профсоюзы отмечают, что проблемы в мясной промышленности не решены, но продолжение забастовки более не имеет особых перспектив и не принесет лучших результатов.