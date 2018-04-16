Работники Раквереского мясокомбината прекратили забастовку
16 апреля 2018 г., 7:23
Длившаяся более двух месяцев забастовка работников скотобойни Раквереского мясокомбината завершена в понедельник, 16 апреля, бастовавшие выйдут на работу.
По оценке Центрального союза профсоюзов, многие работники мясной промышленности получили повышение заработной платы, пишет rus.err.ee.
У работников скотобойни она выросла на 8 процентов, у остальных - на 1-2%.
Профсоюзы отмечают, что проблемы в мясной промышленности не решены, но продолжение забастовки более не имеет особых перспектив и не принесет лучших результатов.
Бессрочная забастовка, которую два десятка сотрудников скотобойни Раквереского мясокомбината начали бессрочную 6 февраля, стала самой продолжительной в истории Эстонии.