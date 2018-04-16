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Работники Раквереского мясокомбината прекратили забастовку

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ФОТО: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Длившаяся более двух месяцев забастовка работников скотобойни Раквереского мясокомбината завершена в понедельник, 16 апреля, бастовавшие выйдут на работу.

По оценке Центрального союза профсоюзов, многие работники мясной промышленности получили повышение заработной платы, пишет rus.err.ee.

У работников скотобойни она выросла на 8 процентов, у остальных - на 1-2%.

Профсоюзы отмечают, что проблемы в мясной промышленности не решены, но продолжение забастовки более не имеет особых перспектив и не принесет лучших результатов.

Бессрочная забастовка, которую два десятка сотрудников скотобойни Раквереского мясокомбината начали бессрочную 6 февраля, стала самой продолжительной в истории Эстонии.

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