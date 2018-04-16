В прошлом году было зафиксировано более 146 000 случаев превышения скорости

Данные с пунктов слежения за ситуацией на дорогах страны говорят о том, что летом число нарушений скоростного режима на 60 процентов больше, чем в другие месяцы.

Число превышений скоростного режима и количество ДТП взаимосвязаны: летом, когда скорости возрастают, происходит больше аварий с тяжелыми последствиями. В случае превышения скорости выигрыш во времени будет невелик, зато тормозной путь существенно возрастет, а область обзора водителя сократится.

В прошлом году Департамент полиции и погранохраны зафиксировал 33 802 случая нарушения скоростного режима. Еще 112 989 раз нарушителей штрафовали камеры слежения за скоростью.