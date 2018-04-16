понедельник, 16 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
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  • В прошлом году было зафиксировано более 146 000 случаев превышения скорости

В прошлом году было зафиксировано более 146 000 случаев превышения скорости

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ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja/

Согласно данным опроса, проведенного в сентябре 2017 года Департаментом шоссейных дорог, скоростной режим соблюдает лишь каждый четвертый водитель, пишет Postimees.

Данные с пунктов слежения за ситуацией на дорогах страны говорят о том, что летом число нарушений скоростного режима на 60 процентов больше, чем в другие месяцы.

Число превышений скоростного режима и количество ДТП взаимосвязаны: летом, когда скорости возрастают, происходит больше аварий с тяжелыми последствиями. В случае превышения скорости выигрыш во времени будет невелик, зато тормозной путь существенно возрастет, а область обзора водителя сократится.

В прошлом году Департамент полиции и погранохраны зафиксировал 33 802 случая нарушения скоростного режима. Еще 112 989 раз нарушителей штрафовали камеры слежения за скоростью.

Департамент шоссейных дорог проводит с 16 апреля по 13 мая кампанию «А я соблюдаю скоростной режим», в ходе которой до водителей попытаются донести, почему так важно не превышает разрешенную скорость движения.

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