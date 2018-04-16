Драма на вашингтонском льду

Во втором матче серии "Вашингтона" с "Коламусом" гости из штата Огайо дважды отыгрывали отставание в две шайбы, это стало пятым случаем в истории НХЛ, когда команда одерживала волевые победы в двух первых матчах серий, уступая по их ходу в две или более шайбы. Сегодня "Жакеты" проигрывали 2:0 и 3:1, две шайбы забросил Александр Овечкин, а затем Артемий Панарин дважды ассистировал партнерам, которые в овертайме сумели дожать расточительным хозяев: 4:5.

Российский вратарь "Жакетов" Сергей Бобровский отразил 54 броска по своим воротам из 58. Таким образом, он обновил собственный клубный рекорд «Блю Джекетс» по количеству сэйвов в одном матче плей-офф, установленный в 2014 году. Тогда Бобровский сделал 48 сэйвов в пятом матче серии с «Питтсбургом».

Рекорд был установлен и в матче "Питтсбурга" с "Филадельфией" (1:5): «Питтсбург» забросил 2 шайбы с интервалом 5 секунд. Это произошло во втором периоде. На 26-й минуте шайбы забросили Евгений Малкин и Брайан Думулин. Таким образом, «пингвины» повторили рекорд лиги по скорострельности для матчей плей-офф, установленный «Детройтом» 53 года назад. В апреле 1965 года Норм Улльман дважды забил «Чикаго» с таким интервалом.

Результаты матчей:

Филадельфия – Питтсбург – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1), счет в серии 1:2

Миннесота – Виннипег – 6:2 (2:1, 4:1, 0:0) , счет в серии 1:2