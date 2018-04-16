понедельник, 16 апреля 2018 г.
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  • Скандал в Тарту: российский тренер разбушевался из-за решения судьи

Скандал в Тарту: российский тренер разбушевался из-за решения судьи

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ФОТО: Ilja Smirnov

Матч чемпионата Эстонии по футболу между нарвским "Трансом" и тартусской "Таммекой" омрачился не совсем достойным поведением российского тренера "Транса" Адъяма Кузяева.

Адъям Кузяев работает в Эстонии уже почти три года, за которые стал известен не только своми тренерскими навыками, но и зачастую не самым адекватным поведением на бровке поля. Излишне эмоционально реагируя на решения судей, Кузяев уже заработал несколько удалений и дисквалификаций с тренерской скамьи. А в матче с "Таммекой" российскому специалисту, который уже был удален со скамейки главным арбитром встречи Кристо Кюлльястиненом, не понравилось то, что один из помощников главного арбитра, по мнению Кузяева, ошибочно зафиксировал положение "вне игры" у игроков "Нарва-Транс" и отменил гол забитый нарвитянами. Кузяев подбежал к боковому арбитру и схватился за судейский флаг, который призывал опустить вниз и не фиксировать положение "вне игры".

Заседание КДК ЭФС разберет случай Кузяева в ближайшее, но ясно, что одной пропущенной игрой, как при стандартном удалении, российскому специалисту не удастся отделаться.

Матч "Таммеки" и "Транса" завершился ничьей 1:1.

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