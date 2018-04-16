Скандал в Тарту: российский тренер разбушевался из-за решения судьи

Адъям Кузяев работает в Эстонии уже почти три года, за которые стал известен не только своми тренерскими навыками, но и зачастую не самым адекватным поведением на бровке поля. Излишне эмоционально реагируя на решения судей, Кузяев уже заработал несколько удалений и дисквалификаций с тренерской скамьи. А в матче с "Таммекой" российскому специалисту, который уже был удален со скамейки главным арбитром встречи Кристо Кюлльястиненом, не понравилось то, что один из помощников главного арбитра, по мнению Кузяева, ошибочно зафиксировал положение "вне игры" у игроков "Нарва-Транс" и отменил гол забитый нарвитянами. Кузяев подбежал к боковому арбитру и схватился за судейский флаг, который призывал опустить вниз и не фиксировать положение "вне игры".